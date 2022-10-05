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В Тобольске установят бронзовый бюст Герою России Руслану Бацаеву

Общество, 16:57 05 октября 2022

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Бронзовый бюст Герою России Руслану Бацаеву установят в Тобольске. Об этом глава города Максим Афанасьев сообщил в своем Telegram-канале.

Подполковник милиции, старший оперуполномоченный уголовного розыска УВД Тобольска в 2006 году в ходе проведения контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе погиб, спасая детей.

"Памятное место по инициативе Совета ветеранов ОВД расположено рядом с отделом полиции, а близлежащий проезд назван именем героя. Сейчас заканчиваются работы по благоустройству территории, в скором времени здесь появится бронзовый бюст на гранитном постаменте. Также разместим информационный щит с подробной информацией о служебном подвиге героя", — написал Максим Афанасьев.

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# Герой России , Максим Афанасьев , Тобольск

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