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1 тыс. 81 малыш появился на свет в Тюмени в сентябре

Общество, 14:09 05 октября 2022

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

1 тыс. 81 малыш появился на свет в Тюмени в сентябре. Это на три малыша больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщает городская администрация.

Всего с начала 2022 года в Тюмени зарегистрировано рождение 9 тыс. 728 детей.

В сентябре вступить в брак решила 1 тыс. 126 пар, что на 246 больше, чем в прошлом году. За девять месяцев 2022 года в городе появилось 5 тыс. 909 семей. В 2021 году эта цифра была равна 5 тыс. 411.

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# дети , ЗАГС , новорожденные , регистрация брака

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