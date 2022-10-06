У тюменского "Института уникальных детей" появится сайт, благодаря грантовой поддержке

| Фото: Детского реабилитационного центра «Институт уникальных детей» | Фото: Детского реабилитационного центра «Институт уникальных детей»

На оплату коммунальных услуг, создание сайта и на программное обеспечение по оптимизации бизнес-процессов потратит грант в размере 500 тыс. рублей директор и основатель детского реабилитационного центра "Институт уникальных детей" Татьяна Рыгина. Благодаря гранту компания станет информационно прозрачной.

Как рассказала предпринимательница корреспонденту ИА "Тюменская линия", это позволит родителям особых детей видеть, какие методы реабилитации существуют при том или ином заболевании по инвалидности, какие методы используются в центре.

"Для меня это сложная задача, потому что собственные средства идут на ремонт, покупку оборудования, на выплаты пособий и заработной платы персоналу, а на создание сайта нет возможности выделить свободные средства. Я рада, что существуют такие виды поддержки именно социальных предприятий, для нас это крайне важно", - отметила Татьяна Рыгина.

По ее словам, социальный предприниматель – это особый статус, а социальное предпринимательство – это больше чем бизнес, дающий деньги.

"Для меня социальный бизнес – это бизнес будущего, потому что заканчивается век потребления и наступает человекоцентричное время. Когда люди делают что-то для других людей, не важно, это касается детей или людей старшего поколения. Последние события показывают, что все люди нуждаются друг в друге, поэтому все виды услуг сейчас направлены на оказание помощи человеку", – пояснила она.

Татьяна Рыгина по образованию педагог и мама особого ребенка, для которого она и организовала работу центра еще в 2017 году. Ежемесячно курсы лечения и реабилитацию проходят 48 детей с различными видами нарушений (ментальными, генетическими, ДЦП и другими) из Тюменской области, Югры и Ямала. Татьяна планирует расширяться. Она нашла в аренду муниципальное помещение более 260 кв. метров, в котором в настоящее время идет капитальный ремонт. Благодаря этому центр сможет принимать 160 детей каждый месяц.

"В центре трудятся восемь специалистов, остальные регулярно приезжают из Москвы. Наши педагоги постоянно повышают квалификацию, обучаются новым методикам. После расширения штат сотрудников будем увеличивать", - добавила она.

Для Татьяны самый главный показатель успеха в работе, когда человек полностью погружен в дело.

"Если душа лежит к делу и человек горит им, то у него обязательно все получится, так же, как это получилось у меня", - подытожила она.

Ирина Шемякина