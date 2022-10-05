Большой сад разбили дети с ОВЗ в Ишиме

| Фото: центра дополнительного образования детей г. Ишима | Фото: центра дополнительного образования детей г. Ишима

Больше 120 яблонь, груш, абрикосов, смородины и жимолости, кусты садовой клубники и земляники высадили в новом плодово-декоративном саду в Ишиме 50 участников грантового проекта "Летняя школа "Агромастер", который завершится 15 октября.

О том, что у детей с ограниченными возможностями здоровья из ишимской коррекционной школы в программе обучения не предусмотрено приобретение сельскохозяйственных навыков, корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор центра дополнительного образования детй Ишима Наталья Башкирева.

Она считает, что ребята с ментальными нарушениями должны в обязательном порядке получать первичные навыки работы на земле, потому что в дальнейшей жизни это может им пригодиться для обеспечения своих потребностей.

| Фото: центра дополнительного образования детей г. Ишима | Фото: центра дополнительного образования детей г. Ишима

Над созданием и возделыванием сада на учебно-опытном участке бывшей станции юннатов площадью в 60 соток дети с педагогами трудились с конца августа. Им помогали студенты биофака Ишимского пединститута, филиала ТюмГУ, потому что из-за особенностей здоровья дети не могли заниматься вскапыванием и планировкой.

Уже после этого ребята вместе с наставниками бурами выкапывали ямки, сажали растения, оформляли приствольные круги, делали работу, которая им по силам. Сейчас школьники занимаются обрезкой деревьев для правильного развития корневой системы и чтобы они не вымерзли.

| Фото: центра дополнительного образования детей г. Ишима | Фото: центра дополнительного образования детей г. Ишима

"Весной, когда сад будет просыпаться, обязательно пригласим его создателей полюбоваться на плоды своего труда. Ребята замечательные, работали с удовольствием, потому что им это было действительно интересно. Кстати, сад с экскурсиями смогут посещать все дети города и Ишимского района", - рассказала Наталья Башкирева.

Сейчас специалисты центра разрабатывают новый проект – инклюзивный, который позволит заниматься с ребятами зимой в отапливаемой теплице и восстанавливать давно утраченную коллекцию комнатных растений.

В перспективе педагоги будут учить детей из коррекционной школы аранжировке, фитодизайну, после чего, окончив учебное заведение, ребята смогут работать в цветочных магазинах и обеспечивать себя самостоятельно.

Добавим, сумма поддержки программы, разработанной центром реализации социальных проектов и программ "Радуга талантов" в рамках гранта губернатора Тюменской области составила 227 тыс. 750 руб.

Инна Кондрашкина