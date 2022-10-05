Более 20 ведомств проведут консультации для населения в Заводоуковске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Единый день консультаций" проведут специалисты более 20 ведомств для жителей Заводоуковска 7 октября. В мероприятии примут участие представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления совместно с ресурсоснабжающими организациями, сообщает пресс-служба Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

Модератор мероприятия, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков ответит на вопросы по частичной мобилизации.

На встрече затронут темы тарифного регулирования в области подключения к сетям тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, начисления платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, взаимодействия с клиентами в рамках технологического присоединения, подробный порядок присоединения к сетям газоснабжения и другое.

Добавим, жители города и близлежащих районов, представители бизнеса смогут задать вопросы администрации города, представителям контрольно-надзорных ведомств, представителям многофункционального центра предоставления услуг, Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", службе уполномоченного по защите прав предпринимателей.

"Единый день консультаций" пройдет по адресу ул. Вокзальная, д. 55 в Заводоуковском культурно-досуговом центре. Начало в 10 часов. Зарегистрироваться можно по ссылке.