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В Тюмени автобусы 53 и 55 временно изменят маршрут

Общество, 08:15 06 октября 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Городские автобусы №№ 53 и 55 в Тюмени временно изменят маршрут. С 6 октября из схем их движения исключат остановочный пункт "ул. Стройотрядовская", сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, автобус № 53 следует от мкр. Тюменский до ЖК Звездный городок, а автобус № 55 от п. Док до ЖК Акватория. Ограничения вводятся до момента обустройства светофорного объекта на пересечении улиц Западносибирской и Стройотрядовской.

Уточнить расписание пассажиры общественного транспорта могут на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

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# общественный транспорт

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