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Тюменцев приглашают на специальный показ документального фильма "Непокоренные"

Общество, 17:10 05 октября 2022

телеканал "Тюменское время" | Фото: телеканал "Тюменское время"

Специальный показ документального фильма "Непокоренные" состоится в кинотеатре "Киномакс" в 19 часов 11 октября. Картину о жителях Краснодонского района Луганской республики снял телеканал "Тюменское время", сообщают организаторы.

Документальный фильм рассказывает истории людей, которые пережили 2014, остались верны своей истории и Родине. И сейчас продолжают ее защищать. Они прекрасно помнят, как к ним пришли украинские военные. Они прекрасно понимают, за что сражаются уже восемь лет.

"Команда телеканала ездила в Краснодон в августе. Снимали работу волонтерской миссии и фильм сняли про людей", – отметила автор фильма, журналист "Тюменского времени" Лариса Соловьева.

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# документальное кино , Краснодон , Тюменское время

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