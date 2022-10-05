Тюменцев приглашают на специальный показ документального фильма "Непокоренные"
Специальный показ документального фильма "Непокоренные" состоится в кинотеатре "Киномакс" в 19 часов 11 октября. Картину о жителях Краснодонского района Луганской республики снял телеканал "Тюменское время", сообщают организаторы.
Документальный фильм рассказывает истории людей, которые пережили 2014, остались верны своей истории и Родине. И сейчас продолжают ее защищать. Они прекрасно помнят, как к ним пришли украинские военные. Они прекрасно понимают, за что сражаются уже восемь лет.
"Команда телеканала ездила в Краснодон в августе. Снимали работу волонтерской миссии и фильм сняли про людей", – отметила автор фильма, журналист "Тюменского времени" Лариса Соловьева.