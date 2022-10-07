Соревнования по мотогонкам пройдут в Тюмени 8 октября

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Сильнейшие гонщики Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Шадринска, а также Омской и Свердловской областей примут участие в финальном этапе летнего чемпионата и первенства Тюмени по мотоциклетному спорту. Соревнования в дисциплине "суперкросс" пройдут 8 октября.

Как сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике, ветераны и любители встретятся на мототреке спортивной школы "Старт XXI век" по адресу ул. Высотная 1, корп. 4, микрорайон Антипино. Торжественное открытие соревнований начнется в 12 часов.

Зрители смогут понаблюдать за борьбой спортсменов всех возрастных категорий мотоциклетного спорта – начиная от самых юных участников в возрасте шести лет и заканчивая ветеранами.

Официально сезон мотоспорта в Тюмени закроется новым форматом состязаний "Эндуро-кросс" при искусственном освещении в вечернее время 22 октября.