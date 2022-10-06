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Остановку с Wi-Fi и подсветкой установят на улице Луначарского в Тюмени

Общество, 18:08 06 октября 2022

Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

Новый павильон, оборудованный Wi-Fi, подсветкой и интерактивными панелями, оповещающими о прибытии автобусов, установят до конца 2022 года на ул. Луначарского в Тюмени. Он появится на остановке "Строительный институт ТИУ", сообщает городская администрация.

Также решено перенести остановочный пункт на 100 метров в сторону улицы Казанской. По словам консультанта комитета текущего содержания улично-дорожной сети Павла Тихомирова, это сделано в целях безопасности.

"Ранее остановка располагалась напротив Никольской площади на повороте, что не отвечало требованиям безопасности. Во время проведения ремонтных работ на объекте было принято решение о ее переносе. Новое место обустроено согласно всем нормативным требованиям с учетом количества автобусов, которое одновременно может зайти на посадку и высадку пассажиров", - пояснил он.

В рамках ремонтных работ в 29022 году дорожники также обновили асфальт и на участке улицы Луначарского от Л. Толстого до Коммунистической. Его протяженность составила 1,2 км. В 2021 году сетевые организации производили замену труб по центру проезжей части, за время эксплуатации здесь образовалась значительная колея.

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# безопасность дорожного движения , национальный проект Безопасные и качественные дороги , ремонт дорог

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