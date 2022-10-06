Пенсионерка из Тюменской области выучилась на кондитера

| Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

На профессию кондитера при содействии кадрового центра "Работа России" выучилась жительница Тюменской области Ирина Юрьевна после 50 лет. Ранее тюменка работала в органах внутренних дел, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

После выхода на пенсию некоторое время женщина преподавала в школе биологию, а также была социальным педагогом. Свободное время она посвящала хобби – изготовлению шоколада. Это так увлекло горожанку, что она решила открыть свое дело.

С помощью областного кадрового центра "Работа России" Ирина Юрьевна обучилась на профессию кондитера. В июле получила диплом, а в августе оформила самозанятость. Теперь она выпекает торты и пирожные на дому. У Ирины есть постоянные покупатели, а ее кондитерскими шедеврами хвалятся родственники в своих социальных сетях.

Отметим, благодаря федеральному проекту "Содействие занятости" национального проекта "Демография" за девять месяцев 2022 года при содействии службы занятости прошли обучение или повысили свою квалификацию более 380 жителей в возрасте 50 лет и старше.

В текущем году набор на обучение для этой категории уже завершается и все желающие смогут подать заявку в следующем году в кадровом центре "Работа России" Тюменской области по тел.: +7(3452) 27-38-63, доб. 214-220.