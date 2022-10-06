В Тюмени стартовал прием заявок на медицинский IT-хакатон

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стартовал прием заявок на хакатон "BI решение. И38. Доступность медицинской помощи", который проходит в Тюмени в рамках IТ-недели с 6 по 19 октября. Подать заявку можно до 10 октября включительно, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Участник представят свои практические кейсы для использования на региональном и федеральном уровнях, подключиться к дальнейшей проработке решений в рамках мероприятий федерального проекта. Подведение итогов пройдет 19 октября на XV Тюменском цифровом форуме "ИНФОТЕХ-2022" в формате интерактивной сессии.

Проекты рассмотрят по критериям: "лучший BI проект в сфере здравоохранения"; "лучшая методология"; "лучший дизайн дашбордов"; "лучшая архитектура решения"; "лучший прототип"; "лучший прогноз".

Более подробную информацию о хакатоне можно узнать по ссылке.