На соревнованиях по робототехнике в Тюмени встретятся 30 команд из трех регионов

| Фото: Центр робототехники и АСУ | Фото: Центр робототехники и АСУ

30 команд из Тюменского, Ярковского и Тобольского районов, Заводоуковского городского округа, а также из Самары и Ямало-Ненецкого автономного округа станут участниками регионального финала соревнований по экстремальной робототехнике "Кубок РТК: Тюмень". Состязания стартуют в ТЦ "Вояж" в Тюмени 7 октября и продлятся два дня, сообщает областной департамент информатизации.

Каждый посетитель сможет увидеть настоящий соревновательный полигон со зрелищными испытаниями. Ребята проверят насколько их робот готов к экстремальным условиям — ему нужно будет пройти через специальные блоки, которые имитируют зыбучие пески, ров, камни, туман, подвесной мост и другие препятствия.

Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов отметил, что "Кубок РТК" проводится на тюменской земле уже более пяти лет. Каждый раз ребята с энтузиазмом готовятся к ним, усложняются конструкции их роботов и растет число заинтересованных участников.

"Впоследствии знания по робототехнике и интерес к конструированию помогут ребятам найти свой путь в мире ИТ-технологий: они развивают свои инженерные навыки, учатся программированию, создают более сложные игры и устройства", - уверен Станислав Логинов.

Генеральным партнером регионального финала выступает Сбербанк. Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов подчеркнул, что Сбер уже много лет поддерживает региональный этап соревнований по робототехнике "Кубок РТК" в Тюмени.

"Мы считаем это для себя социально значимой задачей, так как создание роботов позволяет участникам узнавать много полезной информации из разных областей наук: механики, физики, электроники и программирования. Более того, участвуя в соревнования, ребята соперничают друг с другом, это помогает им поверить в себя и свои силы", - сказал он.

Конкурс проводится в двух номинациях: "Искатель" (10–14 лет) и "Экстремал" (от 10 лет и старше). Искатели могут со стороны наблюдать за своим роботом и находиться рядом с полигоном. Экстремалы управляют роботом дистанционно, наблюдая за его передвижением через камеру.