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Личные вещи погибшего красноармейца вернули родственникам тюменские поисковики

Общество, 18:21 06 октября 2022

пресс-служба тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба тюменского областного поискового центра

Ребята из тюменского военно-поискового отряда "Кречет" торжественно передали личные вещи красноармейца Александра Николаевича Краснова его родным в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе тюменского областного поискового центра, солдат был найден в ходе экспедиции на местах сражений в поселке Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области летом 2022 года. По вкладышу медальона, найденного при бойце, удалось установить его имя, место рождения, место призыва, данные матери и другое.

Поисковики нашли родственников красноармейца: племянника и внучатую племянницу. Ребята вернули личные вещи погибшего потомкам, а на общественном кладбище в г.п. имени Морозова Всеволожского района Ленинградской области с отданием воинских почестей найденный солдат был погребен рядом со своей матерью.

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# тюменские поисковики

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