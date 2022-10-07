  • 7 октября 20227.10.2022пятница
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени создали ЗD–модель наличников дома Блюхера

Общество, 09:42 07 октября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

ЗD–модель наличников старинного дома по адресу ул. Республики, 18 создали в рамках года культурного наследия в Тюмени. Цель — популяризация уникального деревянного зодчества на территории Тюменской области и за ее пределами.

В декоре наличников дома есть тугие свитки, растительный орнамент, вазоны, волюты с мотивом рога изобилия, ленты и медальоны. Дом имеет мемориальную ценность — в 1919 году там находилась штаб-квартира Василия Блюхера, в 1837 году останавливался цесаревич Александр Николаевич.

Цифровые технологии применяются при работе по сохранению объекта культурного наследия "Дом Привалова" по адресу ул. Кирова, 10 в Тюмени. Полученная в ходе 3D-сканирования модель позволила изготовить исходные материалы для будущих наличников. В дальнейшем они дорабатывались мастерами-резчиками. Готовые наличники ждут установки.

Дом построил для себя тюменский мастер по деревянной резьбе Василий Привалов. На первом этаже находилась его мастерская, на втором — жилые помещения. Наличники верхних окон служили главным элементом фасадного убранства дома. На них можно было увидеть традиционные для тюменской объемной резьбы мотивы — тугие свитки, растительный орнамент, пышные розы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# памятники архитектуры , реставрация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:38 07.10.2022Будущих мам приглашают на терапевтический музыкальный концерт в "Контору пароходства"
10:16 07.10.2022В Тюменской области на гастрофестивале пожарят 90 кг картошки на полутораметровой сковороде
10:05 07.10.2022Тюменские школьники обменяются патриотическими видеооткрытками с ровесниками из 89 регионов России
09:42 07.10.2022В Тюмени создали ЗD–модель наличников дома Блюхера