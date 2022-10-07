В Тюмени создали ЗD–модель наличников дома Блюхера

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

ЗD–модель наличников старинного дома по адресу ул. Республики, 18 создали в рамках года культурного наследия в Тюмени. Цель — популяризация уникального деревянного зодчества на территории Тюменской области и за ее пределами.

В декоре наличников дома есть тугие свитки, растительный орнамент, вазоны, волюты с мотивом рога изобилия, ленты и медальоны. Дом имеет мемориальную ценность — в 1919 году там находилась штаб-квартира Василия Блюхера, в 1837 году останавливался цесаревич Александр Николаевич.

Цифровые технологии применяются при работе по сохранению объекта культурного наследия "Дом Привалова" по адресу ул. Кирова, 10 в Тюмени. Полученная в ходе 3D-сканирования модель позволила изготовить исходные материалы для будущих наличников. В дальнейшем они дорабатывались мастерами-резчиками. Готовые наличники ждут установки.

Дом построил для себя тюменский мастер по деревянной резьбе Василий Привалов. На первом этаже находилась его мастерская, на втором — жилые помещения. Наличники верхних окон служили главным элементом фасадного убранства дома. На них можно было увидеть традиционные для тюменской объемной резьбы мотивы — тугие свитки, растительный орнамент, пышные розы.