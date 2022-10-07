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В Тюменской области на гастрофестивале пожарят 90 кг картошки на полутораметровой сковороде

Общество, 10:16 07 октября 2022

здоровое-питание.рф | Фото: здоровое-питание.рф

90 кг картошки пожарят на полутораметровой сковороде во время гастрофестиваля "КартоФАН КРиММович" 15 октября в селе Упорово. Это будет первый фестиваль еды в районе, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Кроме пробы рекордного блюда посетители фестивали смогут пополнить свои картофельные запасы на конкурсе "Сколько поднимешь, столько заберешь". А шеф-повара научат новым блюдам из корнеплода. Организуют на фестивале ярмарку изделий народных мастеров, конкурс частушек, картофельную эстафету с подарками от спонсора – агрофирмы "КРиММ" и бесплатные аттракционы для детей. При этом, каждый сможет сфотографироваться с четырехметровым памятником картошке.

Гастрофестиваль начнется с 12 часов в с. Упорово, на ул. Школьной, 16. Гостям рекомендуют запастись хорошим настроением и аппетитом.

Напомним, что аграрии Тюменской области собрали более 218 тыс. тонн картофеля. Более половины урожая - 118 тыс. тонн приходится на упоровские поля.

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# агрофирма КРиММ , картофель , фестиваль

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