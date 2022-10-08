Тюменцы могут попасть на бесплатные экскурсии на российские предприятия

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Раздел с бесплатными экскурсиями на российские предприятия появился на сайте онлайн-путеводителя "Все — на завод!". На безопасных и интересных экскурсиях можно узнать больше о профессиях в промышленности.

В этом разделе жителей Тюменской области могут заинтересовать уральские предприятия — екатеринбургский производитель оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической промышленности "Уралхиммаш" и Челябинский трубопрокатный завод. Также есть экскурсии на Курскую атомную станцию, Соловьевский золотой прииск в Амурской области и другие. Пока в разделе представлены девять предприятий, их количество планируется увеличить.

Онлайн-путеводитель с промышленными экскурсиями "Все – на завод!" создан в июле этого года по инициативе Агентства стратегических инициатив (АСИ) и при поддержке Минпромторга России.