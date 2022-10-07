В индустриальном парке под Тюменью запустили эксперимент по строительству двух цехов площадью 2 тыс. квадратных метров

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

В Тюменской области в индустриальном парке "Богандинский" запустили эксперимент по строительству двух цехов площадью 2 тыс. кв. м, сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"На Богандинском индустриальном парке мы в экспериментальном плане запустили и строим два цеха площадью две тысячи квадратных метров. Такая практика уже доказала свою эффективность. И будет использована при реализации проекта ДСК-500", - сказал он.

Индустриальный парк "Богандинский" примет новых резидентов уже в 2023 году. Пандемия, по словам Пантелеева, внесла свои коррективы в реализацию этого масштабного проекта, но сейчас там возобновлены работы.

"Под эту площадку выделено 270 гектаров, - сообщил он депутатам облдумы, которые провели выездное заседание комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам на территории Боровского индустриального парка. – Площадка будет осваиваться поэтапно. На 25 гектарах уже проведена подготовительная работа – подведена вода, электричество, газ, сделано водоотведение. Ведется отсыпка территории. Завезено уже более 32 тысяч кубометров грунта".

Опыт работы Боровского индустриального парка, по словам Андрея Пантелеева, показал, что потенциальным инвесторам этих условий уже маловато, и многие высказывают пожелание въехать в уже готовые помещения, поэтому строятся цеха.

Борис Олейник