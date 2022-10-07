Вложения в развитие индустриальных парков в Тюменской области полностью окупились

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Те вложения, которые сделало правительство Тюменской области в развитие индустриальных парков, себя полностью окупили. Такую точку зрения высказала депутат Инна Лосева, подводя итоги выездного заседания комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам на территории Боровского индустриального парка.

Для работы и успешного развития любого предприятия ему, по убеждению Инны Лосевой, нужна территория, инфраструктура и благоприятные условия.

"Вода, электричество, газ, подъездные пути, логистика, - пояснила она. - И благодаря тому, что было выбрано такое удачное место и подготовлена вся инфраструктура большинство предприятий, которые сюда зашли, здесь остались. Вся территория парка занята".

Кроме того, предприятия получают господдержку. Регион идет на то, чтобы освободить резидентов парка от региональной части налога на прибыль. В результате он составляет всего 14% вместо 20%.

"Нулевой налог на имущество - это тоже очень большая поддержка", - считает Инна Лосева.

Регион же, по ее мнению, получает сотни высококвалифицированных рабочих мест, новые производства, которые дают, в свою очередь, новых толчок к развитию параллельных отраслей. Такие целенаправленные меры поддержки помогают поддержать малый и средний бизнес региона.

"Кондитерское предприятие "Окейч", на котором мы побывали, в качестве сырья, например, использует тюменскую муку. Значит, задействованы наши сельхозпроизводители. И так любое новое производство подтягивает и другие предприятия Тюменской области", – пояснила она.

Борис Олейник