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Около 16 тысяч гектаров засеяли зерновыми в Омутинском районе

Экономика, 19:02 27 мая 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

16 тыс. 218 га полей засеяли аграрии Омутинского района по данным на 27 мая - 42 % запланированной площади. Большую часть традиционно занимают зерновые и зернобобовые культуры - 15 тыс. 888 га, сообщает администрация муниципалитета.

Картофель занял в этом году 10 га, его выращиванием в районе занимается индивидуальный предприниматель Александр Малюгин.

Новодеревенское отделение ООО "Шабановское МПО" продолжает сев кормовых однолетних трав на корм КРС. Темпы сева сдерживает погода - не некоторых полях еще стоит вода.

Отметим, что всего в Тюменской области на 27 мая засеяно свыше 400 тыс. га, аграрии перешагнули экватор посевной кампании.

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# АПК , Омутинский район , посевная кампания

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