Около 16 тысяч гектаров засеяли зерновыми в Омутинском районе
16 тыс. 218 га полей засеяли аграрии Омутинского района по данным на 27 мая - 42 % запланированной площади. Большую часть традиционно занимают зерновые и зернобобовые культуры - 15 тыс. 888 га, сообщает администрация муниципалитета.
Картофель занял в этом году 10 га, его выращиванием в районе занимается индивидуальный предприниматель Александр Малюгин.
Новодеревенское отделение ООО "Шабановское МПО" продолжает сев кормовых однолетних трав на корм КРС. Темпы сева сдерживает погода - не некоторых полях еще стоит вода.
Отметим, что всего в Тюменской области на 27 мая засеяно свыше 400 тыс. га, аграрии перешагнули экватор посевной кампании.