Искусственный интеллект станет экспертом форума "День предпринимателя-2025" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре площадки открыты для 2 тыс. 100 участников форума "День предпринимателя-2025" в тюменском ДК "Нефтяник" 27 мая. Более 30 федеральных и региональных спикеров выступят на тему применения искусственного интеллекта, среди них и сам ИИ.

"Искусственный интеллект станет экспертом нашей площадки по разбору бизнес-кейсов. Всего поступило 20 инвестпроектов, отобрано для форума шесть из Тюмени, Тобольска и Нижней Тавды. Новизна - в новом эксперте. Мы попробуем такой формат, возможно, будем применять и далее", - рассказал генеральный директор Фонда " Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На площадке Торгово-промышленной палаты участникам сделают цифрового аватара. Представители Тюменского агентства развития креативных индустрий покажут, как нейросети помогают продвигать локальный бренд - тюменский махровый ковёр.

Помогает в передвижениях по локациям форума бот Лина. Можно принять участие в бирже контактов в телефоне.

Тюменец Игорь Самалюк занят инвестброкингом шесть лет, только в этом году начал общаться с ИИ.

"Эта технология помогает быстро получить ответы на вопросы, которые мы раньше долго искали, и дать определенные решения. Но его ещё нужно докручивать. ИИ сокращает время и дает новые идеи", - сказал он.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Владелица компании-производителя термопанелей Наталья Шильникова из Тюмени активно внедряет ИИ в процессы.

"Моя любовь — chat gpt, использую для создания контента, генерации изображения. Помогает выстроить маркетинговую стратегию. DeepSeek нашумевший, но не настолько хорош. Аналитику может делать и статьи. Мы ещё в поиске новых инструментов", - заметила предприниматель.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тему "Человек и эпоха ИИ: вызовы и возможности" участники форума будут обсуждать до 17 часов. Завершится отраслевое событие награждением лучших бизнесменов региона.

Анжела Лебедева