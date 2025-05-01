Тюменский форум по ИИ для предпринимателей собрал 2100 участников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рекордное количество - 2 тыс. 100 предпринимателей из 17 регионов России и Узбекистана - участвуют в тюменском форуме "День предпринимателя-2025" в ДК "Нефтяник" 27 мая. Главная тема мероприятия — "Человек и эпоха ИИ: вызовы и возможности".

Заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Москвы Дмитрий Белоусов стал главным экспертом сессии "Что на самом деле происходит с экономикой".

В интервью корреспонденту "Тюменской линии" он сообщил, что Тюменский регион один из первых в стране проявляет большой интерес к применению современных технологий. Это важно для повышения конкурентоспособности экономики.

"Регион сможет выдерживать конкуренцию, только применяя цифровые решения. Есть сферы, в которых искусственный интеллект стал стандартом корпоративного продукта или процесса. Не нужно бояться, надо брать и делать. На рынке много решений по корпоративному управлению, и это вызов номер один. И здесь нужно понимать: у нас конкуренты не в Европе, а в Азии с ее дешевой рабочей силой. И они ее умножают на эффективные решения. Поэтому и нам нужно спешить, использовать ИИ", - уверен он.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всего в работе площадок примут участие 30 федеральных и региональных экспертов. Они поделятся опытом применения технологий искусственного интеллекта, разберут кейсы. Кстати, ИИ выступит одним из экспертов в разборе бизнес-кейсов.

Директор управления стратегического развития и партнерства Института АI Максим Кузнецов из Москвы отметил, что сегодня в стране технологиями ИИ пользуется в основном крупный и средний бизнес. Малому нужно торопиться, тем более что на российском рынке достаточно инструментов, помогающих выводить продукт на новый уровень.

"Самые доступные сейчас - это большие языковые модели, российская версия GigaChat. Это помощник, которому можно задавать вопросы, и он способен решать довольно сложные задачи. Самое простое - начать с этого. Есть ещё модели генерации изображений, такие как Kandinsky. Есть генерация аудио и видео. Исследования показывают, что все эти инструменты дают эффект при большом применении. Малый бизнес подтянется, потому что сильно зависит от фаундеров. Большие компании дадут площадку малому", - считает Максим Кузнецов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители региональной инвестиционной команды, деловые общественные организации, Тюменское агентство развития креативных индустрий откроют свои площадки на Дне предпринимателя. Участников ждут мастер-классы, сессии, консультации, другое.

Помощь в передвижениях по площадкам оказывает бот в телефоне. По итогам мероприятия каждый получит цифрового аватара. Подробная программа представлена на сайте форума.

День предпринимателя- 2025 проходит при поддержке регионального правительства в рамках реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Анжела Лебедева