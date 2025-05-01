  • 27 мая 202527.05.2025вторник
  • USD79,6588
    EUR90,4644
  • В Тюмени 24..26 С 7 м/с ветер юго-западный

Тюменский форум по ИИ для предпринимателей собрал 2100 участников

Экономика, 10:46 27 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рекордное количество - 2 тыс. 100 предпринимателей из 17 регионов России и Узбекистана - участвуют в тюменском форуме "День предпринимателя-2025" в ДК "Нефтяник" 27 мая. Главная тема мероприятия — "Человек и эпоха ИИ: вызовы и возможности".

Заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Москвы Дмитрий Белоусов стал главным экспертом сессии "Что на самом деле происходит с экономикой".

В интервью корреспонденту "Тюменской линии" он сообщил, что Тюменский регион один из первых в стране проявляет большой интерес к применению современных технологий. Это важно для повышения конкурентоспособности экономики.

"Регион сможет выдерживать конкуренцию, только применяя цифровые решения. Есть сферы, в которых искусственный интеллект стал стандартом корпоративного продукта или процесса. Не нужно бояться, надо брать и делать. На рынке много решений по корпоративному управлению, и это вызов номер один. И здесь нужно понимать: у нас конкуренты не в Европе, а в Азии с ее дешевой рабочей силой. И они ее умножают на эффективные решения. Поэтому и нам нужно спешить, использовать ИИ", - уверен он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всего в работе площадок примут участие 30 федеральных и региональных экспертов. Они поделятся опытом применения технологий искусственного интеллекта, разберут кейсы. Кстати, ИИ выступит одним из экспертов в разборе бизнес-кейсов.

Директор управления стратегического развития и партнерства Института АI Максим Кузнецов из Москвы отметил, что сегодня в стране технологиями ИИ пользуется в основном крупный и средний бизнес. Малому нужно торопиться, тем более что на российском рынке достаточно инструментов, помогающих выводить продукт на новый уровень.

"Самые доступные сейчас - это большие языковые модели, российская версия GigaChat. Это помощник, которому можно задавать вопросы, и он способен решать довольно сложные задачи. Самое простое - начать с этого. Есть ещё модели генерации изображений, такие как Kandinsky. Есть генерация аудио и видео. Исследования показывают, что все эти инструменты дают эффект при большом применении. Малый бизнес подтянется, потому что сильно зависит от фаундеров. Большие компании дадут площадку малому", - считает Максим Кузнецов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители региональной инвестиционной команды, деловые общественные организации, Тюменское агентство развития креативных индустрий откроют свои площадки на Дне предпринимателя. Участников ждут мастер-классы, сессии, консультации, другое.

Помощь в передвижениях по площадкам оказывает бот в телефоне. По итогам мероприятия каждый получит цифрового аватара. Подробная программа представлена на сайте форума.

День предпринимателя- 2025 проходит при поддержке регионального правительства в рамках реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# искусственный интеллект , национальный проект Эффективная и конкурентная экономика , нацпроект , предприниматели , форум

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:52 27.05.2025Искусственный интеллект станет экспертом форума "День предпринимателя-2025" в Тюмени
11:19 27.05.2025Фотогалерея: в Тюмени стартовал "День предпринимателя-2025"
10:57 27.05.2025Заводоуковские аграрии приближаются к финишу посевной
10:46 27.05.2025Тюменский форум по ИИ для предпринимателей собрал 2100 участников

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора