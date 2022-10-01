Более 100 инклюзивных проектов защитят в ТюмГУ студенты из разных регионов России

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Всероссийский сетевой конкурс проектов "Профессиональное завтра" с участием студентов с инвалидностью пройдет на базе Тюменского госуниверситета с 18 по 21 октября.

В очном этапе конкурса представят 123 работы в пяти номинациях: "Профессиональный старт-ап молодежи", "Исследовательская работа", "Мое полезное изобретение", "Социальный проект" и "Социальная реклама". Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Участие в заочном этапе приняли 756 студентов из разных регионов России, в том числе 384 - с инвалидностью. В очный тур пригласили 210 человек, из них 109 участников с инвалидностью и ОВЗ. Конкурс состоится в пятый раз.