  • 11 октября 202211.10.2022вторник
  • USD62,3126
    EUR60,8019
  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 100 инклюзивных проектов защитят в ТюмГУ студенты из разных регионов России

Общество, 08:15 11 октября 2022

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Всероссийский сетевой конкурс проектов "Профессиональное завтра" с участием студентов с инвалидностью пройдет на базе Тюменского госуниверситета с 18 по 21 октября.

В очном этапе конкурса представят 123 работы в пяти номинациях: "Профессиональный старт-ап молодежи", "Исследовательская работа", "Мое полезное изобретение", "Социальный проект" и "Социальная реклама". Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Участие в заочном этапе приняли 756 студентов из разных регионов России, в том числе 384 - с инвалидностью. В очный тур пригласили 210 человек, из них 109 участников с инвалидностью и ОВЗ. Конкурс состоится в пятый раз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инклюзивное образование , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:43 11.10.2022В Тюмени для самозанятых проведут бесплатный мастер-класс по новым кулинарным технологиям
08:28 11.10.2022У 50 юных жителей Тюменской области есть возможность очно поучаствовать в Rocket Forum
08:15 11.10.2022Более 100 инклюзивных проектов защитят в ТюмГУ студенты из разных регионов России
20:07 10.10.2022В Тюмени торжественно проводили первые подразделения мобилизованных