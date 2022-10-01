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Мастер-классы проведут для ремесленников Тюменской области в Ишиме

Общество, 08:28 10 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастер-классы программы "Время ремёсел" и знакомство с онлайн-реестром ремесленников Тюменской области "Здесь" состоятся в Доме национальных культур и ремесел г. Ишима 15 октября.

Онлайн-реестр "Здесь" создан для продвижения ремесел региона. Регистрация в нем поможет ремесленникам заявить о себе, найти единомышленников для совместных проектов. Организаторы туристических маршрутов и культурных событий благодаря сайту смогут открыть для себя новые имена, получить контакты самобытных мастеров для сотрудничества.

"Время ремёсел" — это серия обучающих мастер-классов, которые помогут мастерам переосмыслить собственное дело, вывести бизнес на новый уровень, заявить о своем продукте на разных площадках — как онлайн, так и офлайн. Авторы программы — практикующие ремесленники.

Знакомство с онлайн-реестром ремесленников "Здесь" пройдёт с 9 до 10 часов. Обучающие мастер-классы программы "Время ремёсел" пройдут с 10 до 17 часов. Заявку можно оставить по ссылке.

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