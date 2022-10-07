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Новый ФАП открыли в школе в п. Курья Вагайского района

Общество, 14:13 07 октября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новый ФАП открыли на базе школы в п. Курья Вагайского района. Локация пункта позволяет регулярно отслеживать здоровье 31 школьника, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Для каждого фельдшера важно оказать своевременную помощь на месте и в кратчайшие сроки. За месяц ко мне обратились 37 человек, из них 16 детей", - рассказала заведующая ФАПом Анна Хуртова.

Добавим, проектирование открывшейся современной школы в поселке предусматривало размещение кабинетов фельдшерско-акушерского пункта. Возведение таких зданий - новое решение для оказания качественной медпомощи в отдаленных населенных пунктах.

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