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На полигоне под Тюменью мобилизованные отрабатывают навыки стрельбы из автоматов и гранатометов

Общество, 14:36 07 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стрельбу из автомата и гранатомета отрабатывают мобилизованные военнослужащие на полигоне ТВВИКУ на оз. Андреевское под Тюменью. Вспоминать боевые навыки им помогают преподаватели центра допризывной подготовки "Аванпост" и ТВВИКУ. Инструкторский отдел при центре создан в связи с частичной мобилизацией по поручению губернатора Тюменской области.

Об этом рассказал руководитель центра "Аванпост" Николай Савченко. По его словам, основная задача - подготовка добровольцев и мобилизованных с привлечением узких специалистов, ветеранского сообщества, в том числе имеющих опыт боевых действий в современных условиях.

У мобилизованных обширная подготовительная программа. Помимо стрельбы из различных видов оружия и метания гранат они проходят занятия по своей военно-учетной специальности, получают медицинскую подготовку, изучают защиту от оружия массового поражения, работают с беспилотными летательными аппаратами.

"В настоящее время мы подбираем квалифицированных специалистов для подготовки авиационных наводчиков, артиллерийских корректировщиков, минометчиков и зенитчиков, - рассказал Николай Савченко. - Мобилизованные получают весь спектр подготовки, чтобы освежить свои знания и навыки, а также ознакомиться с новыми образцами вооружения".

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План подготовки формирует Министерство обороны Российской Федерации, ежедневно занятия на стрельбище проводятся с одним батальоном, в том числе и ночные стрельбища. Одна из задач офицеров - выявить узких специалистов, в том числе обладающих навыками, полученными в рамках гражданской специальности, например, управление квадрокоптером или медицинские навыки.

"Более опытные наставники оказывают бойцам и психологическую поддержку. Естественно, в какой-то мере у них есть и чувство страха. Но не боятся только дети и глупцы, а страх надо научиться переводить в боевой настрой", - добавил Николай Савченко.

По словам инструктора по стрельбе из гранатомета, самое сложное - переучивать мобилизованных в соответствии с современными реалиями боевых действий, где стало больше артиллерии, используются беспилотники и различные информационные технологии.

"Некоторые привыкли делать все по старинке, но мы стараемся скорее даже не переучить, а добавлять новое к уже имеющимся у них знаниям, - рассказал он. - Например, для гранатометчиков мы подготовили специальные удобные памятки, которые всегда можно держать при себе. Помогаем, чтобы отсюда они вышли подготовленными и понимали, что от этого зависит их жизнь. Все это понимают, никто не отлынивает от занятий".

Николай Ступников

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# мобилизация , ТВВИКУ , центр Аванпост

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