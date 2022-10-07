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Чаще всего тюменцы пользуются "Пушкинской картой" для похода в театр

Общество, 17:46 07 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

26 тыс. билетов в Тюменский драмтеатр, семь тысяч билетов в музейный комплекс им. Словцова и четыре тысячи билетов в Тобольский драмтеатр купили по "Пушкинской карте" жители региона с начала 2022 года. Об этом сообщает департамент культуры Тюменской области.

В Тюменском драмтеатре чаще всего по карте приобретали билеты на спектакли "Семейка Аддамс", "Парфюмер" и "Алиса" Театра "Европа", "Ричард III", "Ромео & Джульетта", "Мертвые души".

Всего с начала 2022 года в Тюменской области воспользовались "Пушкинской картой" и купили билеты в учреждения культуры более 56 тыс. человек.

В 2022 году номинал карты составляет 5 тыс. рублей. Оформить ее могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет на портале госуслуг.

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# Пушкинская карта , театры

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