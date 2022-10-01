Трое жительниц Тюменской области претендуют на премию "Гордость нации – 2022"

| Фото: сайт "Гордость нации" (архив) | Фото: сайт "Гордость нации" (архив)

Трое жителей Тюменской области участвуют в III Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации - 2022". Об этом сообщает региональный департамент культуры.

В номинации "За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях" выдвинута ведущий специалист по сохранению и развитию культур народов Севера Любовь Собянина. В номинации "За вклад в сохранение и развитие родных языков" - ведущий специалист по сохранению и развитию культуры народов Средней Азии и Казахстана Гульбайра Калиева. Специалист по фольклору МАУК "Арт-Вояж" из Ялуторовска Зугря Кожевникова участвует в номинации "За вклад в сохранение и развитие культуры народов России".

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Подробнее о премии можно узнать на официальном сайте.