Сергей Нарышкин: концепция станет важным шагом для улучшения преподавания истории в вузах

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Концепция преподавания истории в вузах для неисторических специальностей станет серьезным шагом для повышения качества изучения данного предмета, сказал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, выступая по видеосвязи на расширенном заседании экспертного совета по развитию исторического образования в Тобольске.

"Впереди этот проект ждет широкое общественное и профессиональное обсуждение", - отметил он.

Форум объединил участников из разных регионов России — от Южно-Сахалинска до Калининграда и от Владивостока до Херсона. "Это свидетельствует о растущей потребности педагогов-историков в профессиональном общении, обмене опытом, обсуждении ключевых вопросов развития высшего образования", — подчеркнул Нарышкин.

Председатель Российского исторического общества обозначил совместные направления работы Минобрнауки России и Российского исторического общества. Это распределение бюджетных мест по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки "История и археология"; увеличение количества часов по преподаванию истории на неисторических направлениях подготовки до 144 (80% из которых отводится на аудиторную работу) и разработка Концепции преподавания истории.

Нарышкин поблагодарил главу Минобрнауки России Валерия Фалькова за неизменное внимание к вопросам исторического образования. "Главное помнить, что цель у нас одна, а именно — воспитание гражданина, осознающего сопричастность к истории России, ощущающего свою ответственность, ее настоящее и будущее", — отметил он.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил организаторов за прозорливость при выборе места проведения Первого национального форума. "Тобольск в этом году отмечает 435-летний юбилей. Вот уже двадцать лет мы активно восстанавливаем архитектурное наследие. Но самое главное Тобольск живет не только своей историей, у него большие перспективы. Это связано с реализацией ряда крупных инвестиционных проектов в сфере нефтегазохимии", - сказал глава региона.

Представители высших учебных заведений страны обсудили вопросы организации системы преподавания истории в вузах.

Валерий Фальков подчеркнул, что Минобрнауки совместно с Российским историческим обществом последовательно несколько лет увеличивает количество бюджетных мест с тем, чтобы людей с подлинным историческим образованием было больше. "Коллеги сегодня собрались на этой площадке, поскольку важно не только наличие часов, важно, кто будет преподавать, что будет преподавать и как это будут делать. Когда у человека будет четкое представление об истории своей страны, об основных исторических фактах, он легко отличит правду от неправды", - заключил он.

Инна Кондрашкина