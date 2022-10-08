В Тюменской области локализовали пять лесных пожаров

| Фото: t.me/dlk_to72 | Фото: t.me/dlk_to72

Пять локализованных лесных пожаров действует в Тюменской области. за прошедшие сутки зарегистрировано два и ликвидирован один лесной пожар на площади 2 га, сообщает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Тюменской области 8 октября.

На территории Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазон установлен третий - средний класс пожарной опасности.

По погодным условиям 9 октября на территории Уватской авиазоны Тюменской области прогнозируется второй - низкий класс пожарной опасности, а на территории Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазон - третий класс.

Отмечается, что причина пожаров – неосторожность людей. Департамент лесного комплекса напоминает о правилах пожарной безопасности, при обнаружении пожара звоните по номеру 112.