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Произведения Брамса исполнят Тюменский филармонический оркестр и скрипач Максим Федотов

Общество, 09:58 08 октября 2022

tgf.kto72.ru | Фото: tgf.kto72.ru

Известные произведения Иоганнеса Брамса исполнят Тюменский филармонический оркестр под управлением Юрия Медяника и скрипач - лауреат крупнейших международных конкурсов Максим Федотов 8 октября, начало в 18 часов, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Европейская пресса называет скрипача "блестящим артистом и совершенным мастером". Тюменский филармонический оркестр и художественный руководитель, главный дирижер Юрий Медяник, солист Максим Федотов исполнят Концерт для скрипки с оркестром D moll, ор. 77 и Симфонию № 3 F dur ор. 90 Брамса.

Перед началом концерта в 17 час. 5 мин. в зале камерной и органной музыки начнется встреча слушателей с художественным руководителем и главным дирижером Тюменского филармонического оркестра Юрием Медяником.

Приобрести билеты можно по ссылке.

На концерт можно попасть по Пушкинской карте.

Возрастное ограничение: 12+

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# Тюменский филармонический оркестр

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09:58 08.10.2022Произведения Брамса исполнят Тюменский филармонический оркестр и скрипач Максим Федотов