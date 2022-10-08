Педагоги Тюменской области в числе лауреатов престижной естественнонаучной премии "ИСТОК"

| Фото: информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Педагоги Тюменской области в числе лауреатов престижной естественнонаучной Всероссийской премии "ИСТОК" имени академика Игоря Петрянова-Соколова. Церемония награждения прошла в Нижнем Новгороде в "Росатоме" 7 октября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

За вклад в школьное естественнонаучное образование в условиях сельских территорий награждена учитель биологии Карасульской школы Мария Завьялова. За вклад в школьное естественнонаучное образование - учитель биологии Викуловской школы №2 Елена Арефьева.

Отметим, что премия присуждается школьным учителям физики, химии и биологии, вдохновившим учеников на выбор профессии в области науки и технологий. Процедура определения лауреатов аналогична Нобелевской премии: самовыдвижение невозможно, кандидатов выдвигает только профессиональное сообщество.