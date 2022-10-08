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Страусиная ферма и тюменский зоопарк принимают излишки урожая на корм животным

Общество, 14:36 08 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Излишками урожая могут поделиться с тюменским зоопарком и страусиной фермой дачники Тюмени.

Как рассказали сотрудники страусиной фермы, они не откажутся принять подарки с огородов для своих питомцев. Морковь, капуста, тыква, кабачки, картофель, яблоки – вот их любимые лакомства. Ферма работает со вторника по воскресенье с 10 до 17 час. без перерывов по адресу: с. Чикча ул. Гагарина, 28, стр. 2,

В Тюменском зоопарке тоже с радостью примут излишки урожая. Питомцы с аппетитом съедят яблоки, груши, подсолнухи, картофель, морковь, свеклу, кабачки, тыкву, капусту, помидоры, огурцы и даже овощную ботву, и другую зелень, сообщает tmn.aif.ru. Все эти лакомства пойдут на корм верблюдам, кабанам, кроликам, козам, якам, зубрам, обезьянам, лемурам, носухе. В ответ зоопарк сделает 10 % скидку на билет для дарителей. Сдать часть урожая можно ежедневно с 10 до 18 час. по адресу: 27-й км Ялуторовского тракта.

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# благотворительность , животные , корма

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