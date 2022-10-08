Тюменские стилисты призвали женщин носить в холод шапки для сохранения красивых волос

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Шапки помогут сохранить красоту волос жительницам Тюмени, считают стилисты. Они также отмечают, что на качество волос влияют любые погодные изменения.

"Если человек едет на море, то волосы выгорают. Зимой же влага, которая есть в структуре наших волос, замерзает. В результате они становятся очень хрупкими и могут обломаться. Прятать волосы под головной убор зимой просто необходимо. Но нужно помнить, что в результате трения за счет шапок, шарфов, курток волосы истончаются", уточнил стилист-колорист Андрей Бугаев.

Именно поэтому, по словам мастера, в холодный период важно использовать такие средства как несмываемые масла для волос, которые будут им придавать эластичность, и липидные маски с жирными аминокислотами. Они заполняют текстуру волоса, делают его гибким вне зависимости от погодных условий и внешних факторов. Также полезно использовать средства, которые снимают электростатическое напряжение с волос в морозы.

"Если вы принимаете душ каждый день, то наносите шампунь один раз, если с периодичностью – то дважды. Бальзам для волос нужен питательный, поскольку зимой волосам необходима поддержка. На влажные волосы обязательно наносите несмываемые средства: для девушек это спрей или крем, который содержит термозащиту. Также можно каждое утро во время чистки зубов наносить маленькую капельку масла на сухие волосы", - дала совет стилист-колорист Светлана Созинова.

По ее мнению, оптимально осенью и зимой использовать шампуни ежедневного применения, либо увлажняющие, сообщает "Тюменская область сегодня".