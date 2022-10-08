Авторский проект тюменского психолога из детского сада №133 признан лучшей практикой

| Фото: информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Педагог-психолог тюменского детского сада №133 Анита Зырянова одержала победу в номинации Всероссийского конкурса профмастерства "Педагог-психолог России – 2022", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ее авторский проект "Геоквест. Культурные коды для малышей и их родителей", в который вовлечены не только воспитанники и их родители, но и воспитатели дошкольного учреждения, признан лучшей практикой эффективного взаимодействия с педагогами.

Отметим, что в 2022 г. Всероссийский конкурс "Педагог-психолог России" проходил в 16-й раз. В нем приняли участие представители 74 регионов России.