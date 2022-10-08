"Киберпатруль Тюменской области" создал проект на основе тревожных запросов в поисковике

| Фото: vk.com/kiberpatrul | Фото: vk.com/kiberpatrul

Проект на основе запросов в поисковике создала команда онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области". Он включает в себя несколько фотографий, объединенных общим названием "Что знает интернет о вашем близком?".

"Этим фотопроектом мы хотим показать, что важно отмечать тревожные звоночки в поведении своих близких и своевременно реагировать на эти изменения", — сообщила руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.

В фотопроекте представлены четыре портрета. Они отображают подавленное эмоциональное состояние молодых людей. У каждого героя на месте губ размещена поисковая строка с запросами, на темы, которые их волнуют. И важно, чтобы они в такие момент не оставались наедине с собой.

Телефон доверия: 8(3452)50-66-43.