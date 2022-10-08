  • 8 октября 20228.10.2022суббота
  • В Тюмени 6..8 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

"Киберпатруль Тюменской области" создал проект на основе тревожных запросов в поисковике

Общество, 19:27 08 октября 2022

vk.com/kiberpatrul | Фото: vk.com/kiberpatrul

Проект на основе запросов в поисковике создала команда онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области". Он включает в себя несколько фотографий, объединенных общим названием "Что знает интернет о вашем близком?".

"Этим фотопроектом мы хотим показать, что важно отмечать тревожные звоночки в поведении своих близких и своевременно реагировать на эти изменения", — сообщила руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.

В фотопроекте представлены четыре портрета. Они отображают подавленное эмоциональное состояние молодых людей. У каждого героя на месте губ размещена поисковая строка с запросами, на темы, которые их волнуют. И важно, чтобы они в такие момент не оставались наедине с собой.

Телефон доверия: 8(3452)50-66-43.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# телефон доверия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:27 08.10.2022 "Киберпатруль Тюменской области" создал проект на основе тревожных запросов в поисковике
18:48 08.10.2022Тюменские стилисты призвали женщин носить в холод шапки для сохранения красивых волос
18:00 08.10.20229 октября - события дня
16:00 08.10.2022Тюменцы могут попасть на бесплатные экскурсии на российские предприятия