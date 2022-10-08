Виртуальные туры представят музеи Тюменской области на конкурсе выставочных проектов России

| Фото: из сообщества "ТОО "Многопрофильный центр "Партнер" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "ТОО "Многопрофильный центр "Партнер" во ВКонтакте

Виртуальные туры представят музеи, инициативные группы и учреждения Тюменской области на конкурсе этнокультурных выставочных проектов России. Он проходит в Год культурного наследия под названием "Виртуальный тур по многонациональной России", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Прием заявок — через электронную форму до 30 октября 2022 г. Необходимо отправить видео с виртуальной экскурсией по этнокультурной экспозиции хронометражем до 10 минут.

Комиссия определит девять лауреатов в трех номинациях. Еще одного победителя выберут пользователи интернета.

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