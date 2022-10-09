Тюменьстат оценит востребованность интернета и информационных технологий

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменьстат оценит, как часто жители региона пользуются интернетом и информационными технологиями. Исследование проведут с 17 по 23 октября и с 14 по 20 ноября.

Населенные пункты для анкетирования определил Росстат. На юге региона опросят 543 респондентов старше 15 лет, в ХМАО — 537, в ЯНАО — 475, сообщает "Вслух.ру".

Интервьюеры будут задавать вопросы об использовании мобильных телефонов, персональных компьютеров, интернета, получении электронных государственных и муниципальных услуг, онлайн-покупок и заказов услуг.

Первичные статистические данные, полученные во время анкетирования, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Они будут обрабатываться на условии обезличивания.

Результаты будут применять для оценки итогов и перспектив сферы информационных технологий России.