  • 9 октября 20229.10.2022воскресенье
  • В Тюмени 11..13 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменьстат оценит востребованность интернета и информационных технологий

Общество, 11:51 09 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменьстат оценит, как часто жители региона пользуются интернетом и информационными технологиями. Исследование проведут с 17 по 23 октября и с 14 по 20 ноября.

Населенные пункты для анкетирования определил Росстат. На юге региона опросят 543 респондентов старше 15 лет, в ХМАО — 537, в ЯНАО — 475, сообщает "Вслух.ру".

Интервьюеры будут задавать вопросы об использовании мобильных телефонов, персональных компьютеров, интернета, получении электронных государственных и муниципальных услуг, онлайн-покупок и заказов услуг.

Первичные статистические данные, полученные во время анкетирования, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Они будут обрабатываться на условии обезличивания.

Результаты будут применять для оценки итогов и перспектив сферы информационных технологий России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# информационные технологии , Тюменьстат

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:27 09.10.2022Участник телепроекта НТВ "Ты супер!" из Тюмени уверен, что научиться петь может каждый
12:36 09.10.2022Каталог тюменских создателей городских проектов создали в "Конторе пароходства"
11:51 09.10.2022Тюменьстат оценит востребованность интернета и информационных технологий
11:36 09.10.202210-летние братья-близнецы пострадали в ночном ДТП в Тюмени