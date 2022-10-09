10-летние братья-близнецы пострадали в ночном ДТП в Тюмени

10-летние братья-близнецы пострадали в результате ДТП, которая совершила их нетрезвая мать на ул. Федюнинского в Тюмени в ночь с 8 на 9 октября. Она въехала на автомобиле Datsun в ограждение.

Установлено, что 43-летняя женщина, которая возвращалась из гостей с двумя детьми, была пьяна. Показания алкотестера составили 0,93 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, сообщает Госавтинспекция Тюменской области.

У детей ушибы лица.

Предварительно, женщина взяла автомобиль в аренду, пока ее машина находится в ремонте. Уезжая из гостей, тюменка вызвала такси, но водитель не дождался и уехал, поэтому она решила ехать домой с детьми за рулем.

Обстоятельства ДТП выясняются.