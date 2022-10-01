12 инвестпроектов реализуются на территории Ялуторовского района

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

12 инвестпроектов реализуются на территории Ялуторовского района в 2022 году. Плодопитомник черной смородины создает на 9 га компания "Ягоды Плюс". Об этом рассказал глава района Андрей Гильгенберг в эфире Тюменского областного Центра управления регионом.

"Это пример того, как региональные компании масштабируют свой бизнес в районах. "Ягоды Плюс" приобрела в собственность около 200 гектаров земли в районе. На этой территории она планирует создать плодопитомники для выращивания ягод для последующей переработки. Еще одним направлениям является создание новых производств. В этом году в селе Беркут открылось предприятие "Метком" по производству металлоконструкций", - уточнил глава Ялуторовского района.

Внешнеэкономические условия повлияли на реализацию одного из крупнейших проектов – строительство в с. Коктюль животноводческого комплекса с поголовьем до 1,8 тыс. коров. Более 2 млрд рублей составляет объем инвестиций, предполагается создание 200 рабочих мест. Глава района отметил, что компания "СибАгро" уже получила разрешение на строительство, однако из-за подорожания стройматериалов и оборудования корректирует проект.

Оксана Корнеенкова