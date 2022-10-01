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Со счетом 2:2 завершилась встреча ФК "Тюмень" с "Уралом-2"

Спорт, 11:23 10 октября 2022

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Ничьей закончилась встреча футбольного клуба "Тюмень" и команды "Урал-2" в Екатеринбурге. Сибиряки покинули вершину турнирной таблицы, сообщает пресс-служба клуба.

Хозяева открыли счет на 50-й секунде – сделал это Евгений Татаринов, имеющий опыт выступления за первую команду "Урала" в премьер-лиге.

Сибиряки до перерыва много владели мячом, но почти не угрожали воротам соперника. А в конце первого тайма сделали подарок хозяевам, которым вновь воспользовался Татаринов.

Теперь в турнирной таблице на одно очко тюменцев опережает "Челябинск", который в домашнем матче нанес поражение "Торпедо".

ФК "Тюмень" ждет еще одна выездная игра, 16 октября бывшие лидеры сразятся с "Торпедо" в Миассе.

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