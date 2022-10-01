Два новых ФАПа откроют в Абатском и Ишимском районах к концу 2022 года

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Два новых модульных ФАПа строят для ишимской областной больницы № 4. До конца 2022 года один откроется в с. Банниково Абатского района, второй - в с. Ершова Ишимского района, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения модульные здания возводят не только в крупных селах, но и в глубинке. Это действительно важно, поскольку у любого жителя отдаленного села или деревни должна быть возможность получить первичную медпомощь быстро и качественно", - рассказал главный врач областной больницы № 4 Вячеслав Афанасьев

В Ишимском районе объект еще только собирают. В Абатском районе подрядная организация уже смонтировала и установила модульное здание, строительные работы подходят к концу. В ближайшие дни к зданию подключат инженерные сети и останется решить вопрос с благоустройством. Для фельдшерско-акушерского пункта уже поступил полный комплект современного медицинского оборудования и мебель.

Отметим, в Абатском районе фельдшеры обслуживают два населенных пункта - с. Банниково и д. Горки. В них проживают более 700 человек.