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Два новых ФАПа откроют в Абатском и Ишимском районах к концу 2022 года

Общество, 16:37 10 октября 2022

пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Два новых модульных ФАПа строят для ишимской областной больницы № 4. До конца 2022 года один откроется в с. Банниково Абатского района, второй - в с. Ершова Ишимского района, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения модульные здания возводят не только в крупных селах, но и в глубинке. Это действительно важно, поскольку у любого жителя отдаленного села или деревни должна быть возможность получить первичную медпомощь быстро и качественно", - рассказал главный врач областной больницы № 4 Вячеслав Афанасьев

В Ишимском районе объект еще только собирают. В Абатском районе подрядная организация уже смонтировала и установила модульное здание, строительные работы подходят к концу. В ближайшие дни к зданию подключат инженерные сети и останется решить вопрос с благоустройством. Для фельдшерско-акушерского пункта уже поступил полный комплект современного медицинского оборудования и мебель.

Отметим, в Абатском районе фельдшеры обслуживают два населенных пункта - с. Банниково и д. Горки. В них проживают более 700 человек.

пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

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# модульный ФАП

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