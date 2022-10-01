Тюменка поборется за 3 млн рублей в финале Международного конкурса "Мисс офис - 2022"

| Фото: со страницы конкурса "Мисс офис" во ВКонтакте | Фото: со страницы конкурса "Мисс офис" во ВКонтакте

Тюменка Екатерина Миронович представит свою компанию и областную столицу на финальном шоу Международного конкурса красоты "Мисс офис - 2022", который пройдет в Москве 19 ноября. По итогам интернет-голосования из 115 полуфиналисток в финал прошли 30 девушек из России и зарубежья, в их числе и представительница Тюмени, сообщает пресс-служба проекта.

Девушек ждет серьезная подготовка: спортивные тренировки, репетиции творческих номеров, примерки коллекций, фотосессии, экскурсии и мастер-классы. 19 ноября в столице России выберут победительницу, которая получит корону и 3 млн рублей. Всех участниц ждут призы от партнеров мероприятия: путешествия, гаджеты последних моделей, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы и др.

Добавим, участниц отбирали путем интернет-голосования, в котором приняли участие более миллиона пользователей. В финал прошли 24 представительницы российских городов, а также девушки из ОАЭ, Казахстана, Грузии, Беларуси, Латвии.