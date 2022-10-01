1600 вещей собрали для мобилизованных на благотворительном концерте в Тобольске

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

1 тыс. 600 вещей собрали для мобилизованных во время благотворительного концерта "Мы вместе" в ТРЦ "Жемчужина Сибири" в Тобольске 9 октября, сообщает администрация города.

Артисты Центра искусств и культуры совместно с финалистами X Всероссийского фестиваля казачьей культуры "Наследники Ермака" провели двухчасовой концерт, где исполнили песни о Родине. За два часа организаторы собрали носки, мыло, бритвы, зубные пасты и щетки, термобелье, фонарики, шапки, носки, перчатки и мультитулы.

По вопросам работы Центра поддержки мобилизованных граждан можно обращаться по телефону: 8(3456)26-31-23. График работы пункта приема: с понедельника по пятницу с 14 до 19 часов, с субботы по воскресенье с 10 до 19 часов.