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1600 вещей собрали для мобилизованных на благотворительном концерте в Тобольске

Общество, 15:07 10 октября 2022

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

1 тыс. 600 вещей собрали для мобилизованных во время благотворительного концерта "Мы вместе" в ТРЦ "Жемчужина Сибири" в Тобольске 9 октября, сообщает администрация города.

Артисты Центра искусств и культуры совместно с финалистами X Всероссийского фестиваля казачьей культуры "Наследники Ермака" провели двухчасовой концерт, где исполнили песни о Родине. За два часа организаторы собрали носки, мыло, бритвы, зубные пасты и щетки, термобелье, фонарики, шапки, носки, перчатки и мультитулы.

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По вопросам работы Центра поддержки мобилизованных граждан можно обращаться по телефону: 8(3456)26-31-23. График работы пункта приема: с понедельника по пятницу с 14 до 19 часов, с субботы по воскресенье с 10 до 19 часов.

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# благотворительный концерт , Тобольск

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