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Названо оптимальное время для прививки от клещевого энцефалита

Общество, 16:59 10 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Октябрь - ноябрь оптимальное время для начала прививки от клещевого энцефалита. Существует несколько стратегий проведения вакцинации против клещевого энцефалита, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. И самая оптимальная - та, при которой первую дозу вакцины вводят именно осенью.

"Важно понимать, что вакцинация от клещевого энцефалита не одномоментная, она растянута во времени и проводится в три приема, - сказано в сообщении. - Начинать ее рекомендуется осенью или зимой. Необходимо завершить курс вакцинации из трех доз к началу весны (март - апрель)".

Существуют стандартная и экстренная схемы вакцинации, в том и другом случае полный цикл вакцинации состоит из трех прививок, различие только во временных интервалах между ними.

При стандартной схеме вторая прививка делается в любое время, через 1-7 месяцев после первой. Третья прививка делается через 9-12 месяцев после второй - она требуется для выработки долгосрочного иммунитета (он будет защищать от инфекции в течение трех лет). Затем, каждые 3 года проводится однократная ревакцинация, чтобы продлить иммунитет к клещевому энцефалиту.

При экстренной схеме вторая прививка делается через две недели после первой. Третья прививка, как и по стандартной схеме, проводится через 9-12 месяцев после второй.

Роспотребнадзор напоминает, что вакцинация защищает от клещевого энцефалита, но не от других инфекций, возбудители которых переносятся клещами.

Для защиты от клещевого боррелиоза (болезни Лайма), эрлихиоза, туляремии необходимо соблюдение простых правил предосторожности. Правильная одежда для леса (наглухо застегнутые рукава и штанины, закрытая шея, головные уборы), использование для обработки одежды специальных акарицидных средств, периодические осмотры себя и своих спутников на природе позволяют предотвратить присасывание клеща или вовремя его выявить и правильно отреагировать.

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# клещи , прививка , Роспотребнадзор

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