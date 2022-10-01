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Специалисты Россельхозцентра рекомендуют садоводам в октябре-ноябре побелить стволы садовых деревьев

Общество, 16:02 16 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В октябре-ноябре в сухую погоду специалисты рекомендуют провести побелку стволов садовых деревьев.

"Защитный слой извести или краски сбережёт их кору от перепадов температуры, болезней и вредителей", - отмечено в сообщении Россельхозцентра по Тюменской области.

После того как кора деревьев будет предварительно очищена, стволы деревьев нужно продезинфицировать, чтобы уничтожить вредителей и возбудителей болезней, а также обеззаразить поврежденные места, которые могли появиться в процессе подготовительной работы. Использовать можно медный купорос или золу.

Смесь для побелки можно приобрести в магазине, в ее составе известь и глина. А можно приготовить и в домашних условиях. Для этого вам понадобится мел или известь (2-2,5 кг), медный купорос (300 гр.) и 10 л воды.

Обычно при побелке садовых культур красят весь штамб дерева (ствол от земли до первой скелетной ветви) и нижние скелетные ветви на 1/3 их длины. Стволы следует прокрашивать очень тщательно, иначе в не прокрашенных участках могут остаться вредители и патогенная микрофлора.

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# садоводы

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