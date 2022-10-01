Тюменским девятиклассникам рассказали, как открыть технологичный бизнес

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

Топ-менеджеры Западно-Сибирского отделения Сбербанка провели "Урок цифры" для учеников девятых классов тюменской школы № 45. Такие уроки проходят в школах по всей стране до 16 октября. Занятия посвящены искусственному интеллекту в стартпах. Стратегический партнёр и разработчик содержания — Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" при экспертной поддержке Сбера. Мероприятие ежегодно проводится АНО "Цифровой экономикой", Минцифры России и Минпросвещения России.

"Мы стараемся привлечь внимание детей к сфере искусственного интеллекта. На уроках школьники узнают, какие задачи в бизнесе можно решать посредством технологий компьютерного зрения, обработки естественного языка и аналитики больших данных. Надеемся, что благодаря полученной информации, выпускников школы, планирующих в будущем вести свой бизнес с помощью высоких технологий, будет гораздо больше", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

В ходе "Урока цифры" дети познакомились с понятием "технологические стартапы", на близких ребятам примерах узнали об основных этапах их создания.

"Искусственный интеллект — одно из самых динамично развивающихся технологических направлений. Сегодня он уже применяется в любом виде деятельности, а компетенции в сфере ИИ востребованы во всех отраслях, и в будущем их значение будет только возрастать. Проект “Урок цифры” позволяет нам вместе с педагогами по всей стране показывать нашим детям, что ИИ — будущее, в котором знание инструментов анализа данных и машинного обучения — это важное преимущество", - отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Урок цифры" — ежегодная всероссийская акция, которая проводится в партнёрстве с Благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее" и Сбером в четвёртый раз. В прошлом году в рамках проекта десятки тысяч педагогов воспользовались материалами и провели занятия "Искусственный интеллект в образовании". "Урок цифры" прошли более 3,5 млн раз школьники с 1-го по 11-й класс, педагоги и родители по всему миру. Проект длился 20 дней и охватил Россию и 127 стран мира.

Справочная информация:

Проект "Урок цифры" реализуется в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Занятия на тематических тренажерах проекта проводятся в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп: учащихся младшей, средней и старшей школы. Методические материалы уроков остаются в доступе на сайте проекта и охватывают широкий круг тематик: алгоритмы, кодирование, командная разработка, безопасность в Интернете, управление проектами, искусственный интеллект, машинное обучение, персональные помощники, сети и облачные технологии, большие данные, беспилотный транспорт, нейросети и коммуникации, приватность в цифровом мире.

Инициаторы "Урока цифры" — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО "Цифровая экономика". Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. Партнёрами проекта в 2021/22 учебном году выступают "Лаборатория Касперского", Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", фирма "1С", компании Яндекс, VK, Росатом.

Деятельность Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" нацелена на содействие развитию российского образования с учётом вызовов современного мира и на развитие инклюзивной среды. Программы и проекты фонда создают возможности и условия для развития личностного потенциала каждого, навыков XXI века и новых грамотностей в школах России. Фонд также работает над тем, чтобы в России существовала действенная и жизнеспособная система поддержки эффективных практик, которые помогают детям с опытом сиротства и особенностями развития обрести навыки, необходимые для самостоятельной и достойной жизни.

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