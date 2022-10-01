В Тюмени торжественно проводили первые подразделения мобилизованных

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени проводили первые подразделения, сформированные из мобилизованных граждан. Торжественное мероприятие состоялось 10 октября на Центральной площади.

К военнослужащим обратился губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что в трудные периоды истории нашей страны сибиряки всегда вставали на защиту Отечества.

"На ваше поколение выпало судьбой с оружием в руках встать на защиту независимости и мира в нашей стране. Вы отправляетесь защищать матерей, жен, детей. Пройдут годы и наши потомки будут бесконечно благодарны за то, что вы делаете для сохранения мира на нашей земле. Будьте стойкими, смелыми, как наши предки, будьте достойны звания воина-сибиряка. А когда вернетесь домой с победой, мы соберем самый большой оркестр и пройдем победным маршем по центру нашего города", - сказал глава региона.

Он подчеркнул, что регион сделает все возможное, чтобы позаботиться о семьях военнослужащих. А бойцам доставят дополнительное обмундирование и оборудование, которое будет необходимо для выполнения боевых задач. Для этого в правительстве области создан штаб, который находится на связи с командирами подразделений.

"Куда бы не забросила вас воинская судьба, мы найдем ваше местоположение и привезем все необходимое, так как мы делаем для наших земляков, которые служат по контракту в именных подразделениях", - добавил Александр Моор.

В торжественной церемонии также приняли участие начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова Дмитрий Евмененко, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, муфтий, председатель Духовного управления мусульман Тюменской области Зиннат Садыков, глава Тюмени Руслан Кухарук, ветераны, родные военнослужащих, юнармейцы, кадеты, представители молодежных организаций.

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, обращаясь к военнослужащим, рассказал о своем отце, который прошел Великую Отечественную войну. "Он всегда говорил: самое важное – это солдатская верность, дружба и сплочение. Берегите себя, и тогда вы сбережете наше Отечество и свой народ", - сказал он.

Муфтий Тюменской области Зиннат Садыков сказал слова благодарности бойцам. "Вы отправляетесь защищать свою страну, своих родителей, семьи от чумы, как наши отцы защищали нас в свое время. От имени всех нас, людей, которые любят эту страну, говорю: Россия стояла, стоит и будет стоять. Спасибо вам, что вы сегодня в рядах защитников Отечества", - отметил он.

Руслан Кухарук в своем Telegram-канале отметил, что сибиряки не раз доказывали свою верность Родине, воинскую доблесть, отвагу и смелость. "Сегодня наши земляки вновь встали в строй, чтобы стать опорой страны и ее защитниками. Мы вместе проводили тюменцев, и мысли у всех тоже были общими: чтобы наши бойцы достойно выполнили свой долг и живыми и здоровыми вернулись к своим семьям", - написал он.

Перед отправкой бойцы получили письма-треугольники от тюменских школьников, в которых ребята желали им успехов в службе и скорейшего возвращения домой, сообщает информационный центр регионального правительства.

Добавим, первые подразделения, сформированные из мобилизованных тюменцев, отправились на один из полигонов Южного военного округа. Там им предстоит пройти дополнительную боевую подготовку.

Любовь Голышева