Нand-made маркет "Солянка" пройдет в "Конторе пароходства" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Нand-made маркет "Солянка" пройдет на набережной Туры 16 октября. Как сообщают организаторы, маркет локальных брендов и изделий ручной работы состоится в Тюмени 18-й раз.

В "Конторе пароходства" тюменцы найдут уникальные изделия: авторскую керамику, модные украшения, натуральную косметику, одежду, полезные сладости и многое другое.

"За шесть лет "Солянка" стала сообществом, объединяющим мастеров разных направлений. В 2021 году мы вошли в каталог "72 повода полюбить Тюменскую область еще больше", отметили организаторы.

Маркет пройдет по адресу ул. 25 Октября, 23а/ст1 16 октября с 12 до 20 часов.