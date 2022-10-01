Житель Тюменской области поехал к девушке на чужой машине и разбил ее

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

35-летнего жителя дер. Михайловка Ишимского района подозревают в угоне автомобиля. По информации полицейских, мужчина взял чужую машину, чтобы поехать в соседнее село к своей девушке. Но по дороге он попал в аварию и пошел к ней пешком.

Как сообщили в УМВД России по Тюменской области, сообщение о том, что с территории организации неизвестный похитил автомобиль "Нива", поступило в дежурную часть полиции Ишима от индивидуального предпринимателя.

Личность предполагаемого угонщика установили. Выяснилось, что подозреваемый ранее работал в организации, откуда похитил "Ниву". Он знал, что сотрудники оставляют ключ в замке зажигания этой машины.

Злоумышленника задержали уже у возлюбленной. Он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.