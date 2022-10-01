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Продуктовые посылки и письма передали мобилизованным тюменские волонтеры

Общество, 16:47 11 октября 2022

Дворец творчества и сопрта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и сопрта "Пионер"

Посылки и письма мобилизованным тюменцам передали волонтеры регионального штаба #МыВместе. 10 октября на железнодорожном вокзале Тюмени активисты пришли проводить военнослужащих, сообщает дворец творчества и спорта "Пионер".

Волонтеры передали в каждый вагон письма, написанные жителями региона, и по несколько коробок провизии. В них упакованы сладости, сухофрукты и консервы.

"Надеемся, эти продуктовые посылки, подсластят нашим героям длинную дорогу до места несения службы", - отметили тюменские добровольцы.

Дворец творчества и сопрта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и сопрта "Пионер"

Отметим, с первых дней специальной военной операции добровольцы Тюменской области собирают гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР, жителей подшефного города Краснодон Луганской народной республики. Не смогли они оставить без внимания и мобилизованных жителей региона.

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